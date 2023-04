Twee mannen mishandelen eigenaar Bredase Zenza Lounge, een jaar na beschieting pand

Frans vindt bij zoektocht naar kunstenaar Stefanoff plots zijn eigen familie terug

BREDA/WERKHOVEN - Oud-Bredanaar Frans Wauters kon vooraf niet bevroeden in wat voor verhaal hij zou belanden toen hij zich ging verdiepen in het leven van de schilder Christo Stefanoff (1898-1966). In diens zestig jaar lang onaangeroerde atelier in Canada trof Wauters zonder het zelf te weten zijn grootouders terug.