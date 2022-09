Twee lintjes in Zundert: Ellie Kools en Ad van Exsel onderscheiden

Ellie Kools kwam in 2010 in de raad namens Agrarisch Belang. De partij ging later door als ONPL. Ook zij heeft drie periodes in de gemeenteraad vervuld. Ze nam sinds 2014 deel aan de werkgeverscommissie, commissie functioneringsgesprek burgemeester en later de vertrouwenscommissie voor de benoeming nieuwe burgemeester. Kools is momenteel wethouder in Zundert.