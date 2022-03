Twee kinderen (0 en 4) overleden na ongeval in Chaam, nog niet duidelijk hoe auto tegen boom kon rijden

Twee traumahelikopters

De slachtoffers zijn allemaal inzittenden van de auto en maken deel uit van hetzelfde gezin. Het kind van vier is door hulpverleners gereanimeerd, maar ter plekke overleden. Rond 22.45 uur maakte de politie bekend dat ook een kindje van nog geen één jaar oud is overleden. Hij of zij bezweek later in het ziekenhuis aan verwondingen. De moeder en het andere kindje raakten gewond. Het gewonde kind is ook jonger dan vijf jaar.

Gemeente leeft intens mee

,,Woorden schieten altijd tekort. Ik probeer te delen in het verdriet maar ook dat neemt de pijn van het verlies niet weg. Ik hoop intens dat moeder en het andere kindje er snel weer bovenop komen en veel steun krijgen en ervaren in het verwerken van het verschrikkelijke drama dat hun is overkomen. Ik ben hen in gedachten nabij. Het is niet veel maar het is in elk geval iets dat u en ik als inwoners van Alphen-Chaam kunnen doen”, aldus Brenninkmeijer.