Twee jongens (16) mishandeld en beroofd door groep jonge mannen in Valkenbergpark Breda

Niet alleen op het podium nieuw talent tijdens RICH

RIJSBERGEN - Tweeduizend mensen komen 4, 5 en 6 november naar muziekfeest RICH (Rijsbergen In Close Harmony). Zij gaan allemaal de ‘visuals’ zien van Mitchell Klijs (24) uit Rijsbergen. ,,Het is een uitdaging, dat de hele show goed in elkaar overloopt.”

24 oktober