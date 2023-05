Twee jaar langer tbs voor Julien C., die Jesse Dingemans (8) vermoordde

HOOGERHEIDE - De tbs van Julien C. wordt met twee jaar verlengd. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald. C. stak in 2006 de 8-jarige Jesse Dingemans dood in zijn klaslokaal in Hoogerheide. Zijn straf zit er al enige tijd op, maar sinds 2015 is er nog wel sprake van tbs. Dat is nu opnieuw verlengd.