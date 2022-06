Twee gewonden bij botsing met vijf auto's op A27 bij Hank, weg bleef urenlang dicht

Boswachterscolumn Loop eens wat rustiger of luister naar de vogels: geniet van de langste van van het jaar

Terwijl ik zit na te denken waar mijn column dit keer over moet gaan, besef ik ineens dat we in de week zitten van 21 juni. Volgens de astronomen start op die dag de zomer. Het is dan de langste dag van het jaar, omdat de zon het hoogst op het noordelijk halfrond staat. Dit noemen we ook wel de zomerzonnewende.

