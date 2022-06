Twee auto's verloren bij brand in Breda

‘De nood is hoog’: 48 jonge vluchtelin­gen tijdelijk in oud postkan­toor Oude Vest Breda

BREDA - In het voormalige postkantoor aan de Oude Vest in Breda worden vanaf maandag 27 juni 48 jonge vluchtelingen opgevangen. Ze worden daar tot november ondergebracht, zodat de druk op het opvangcentrum in Ter Apel wordt verminderd.

13 juni