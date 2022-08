Tunnel IABC open voor fietsers: sneller en veiliger van Breda naar Etten-Leur

Rotonde en rijbanen

,,De route tussen Breda en Etten-Leur is een van de drukste fietsverbindingen in onze stad’’, laat wethouder Kranenborg weten. ,,Het is heel belangrijk dat de verkeersveiligheid hier optimaal is. Daarom openen we de fietstunnel nu al en leggen we tegelijkertijd de laatste hand aan de werkzaamheden. Dankzij de tunnel kunnen fietsers comfortabel de IABC oversteken en veilig Breda in en uit rijden.’’