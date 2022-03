Tuinplantenkringloop geopend in Breda: ‘Plantje dat normaal in de container verdwijnt, krijgt tweede leven’

BREDA - Bij verzamelgebouw De Teruggave is zaterdag de eerste Tuinplantenkringloop van Breda geopend. Hier kunnen mensen binnenkort gratis planten ophalen voor in de tuin, of juist doneren aan een ander. Met de winkel hoopt de gemeente de verstening van de binnenstad tegen te gaan.

Een groot tuincentra kun je De Teruggave zaterdag nog niet noemen, maar de wil om te vergroenen is zeker aanwezig. Zo heeft Ad van Hees uit Princenhage maar liefst 150 zaailingen gedoneerd aan de Tuinplantenkringloop. ,,Ik ben gek op planten en wil die ook terugzien in de stad”, verklaart hij. Hoewel Van Hees Breda al best groen vindt, kan het volgens hem namelijk altijd beter.

Wethouder Tim van ‘t Hof is het hiermee eens en noemt het project een voorbeeld van een goed functionerende circulaire economie. ,,Een plantje dat normaal in de container verdwijnt krijgt nu een tweede leven. Hoe circulair is dat! Tegel eruit en plantje erin!” Zelf krijgt ‘t Hof ook een zaailing cadeau, al weet de Tuinplantenkringloop zelf niet helemaal wat voor plant het is. Mocht het een lastige struik blijken, dan kan de wethouder daarmee gewoon terug naar de winkel. Bij de kringloop geven ze namelijk ook advies over alle bloemen en struiken.

Tuinplanten verplaatsen bij verbouwing

,,Zo houden we de kringloopwinkel ook laagdrempelig voor mensen zonder veel ervaring in de tuin”, meent Marion Smans van community Breda Stad in een park. Ze hoopt dat het project snel wordt uitgerold in alle delen van de stad. Volgens haar wordt veel natuur namelijk weggegooid uit onwetendheid en niet onverschilligheid. ,,Mensen staan bijvoorbeeld bij een verbouwing vaak niet stil bij het feit dat je tuinplanten kunt verplaatsen.”

Quote Tegel eruit en plantje erin! Tim van ‘t Hof, Wethouder

Angeline Grosfeld is van dat laatste niet zo zeker. Ze is als tuinvrouw betrokken bij de Tuinplantenkringloop en woont zelf in de meest versteende wijk van Breda: Fellenoord. Volgens haar hebben de bewoners hier gewoon minder affiniteit met groen en momenteel ook niet de financiële middelen. ,,Tegelijkertijd zijn mensen wel blij als het groen eenmaal is aangelegd, hopelijk helpt deze kringloop om dat gevoel aan te wakkeren.”