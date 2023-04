TSC breekt kampioensstrijd weer open door 4-1 zege in Oosterhoutse derby

Miep (84) stopt met haar winkeltje: ‘Eigenlijk wil ik niet dicht, maar ja… Ouderdom, hè’

BREDA - Met pijn in het hart sluit Miep van Hofwegen (84) haar brocantezaak aan de Baronielaan in Breda. Ze maakt zich zorgen over de toekomst van haar ‘spullen en prullen’. ,,Zonde wanneer het in een container verdwijnt.”