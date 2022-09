Treinverkeer tussen Breda en Roosendaal zeker tot vrijdag 07.00 uur plat, nadat auto's op goederentrein in brand vlogen

MET VIDEOETTEN-LEUR - Er kunnen tot zeker vrijdag 07.00 uur geen treinen rijden tussen Breda en Roosendaal, vanwege herstelwerkzaamheden aan het spoor. Dat meldt spoorbeheerder ProRail woensdagavond. In Etten-Leur vlogen woensdagmiddag ongeveer zestig hybride auto's op een goederentrein in brand. Zo'n dertig voertuigen brandden daarvan volledig uit.

Volgens ProRail is er over een afstand van één kilometer aan bovenleidingskabels en -portalen beschadigd. Pas als de goederentrein weg is, kan de schade aan het spoor worden vastgesteld. De herstelwerkzaamheden duren zeker tot vrijdag 07.00 uur.

Goederentrein wordt in drie delen weggesleept

Woordvoerder Martijn de Graaf van ProRail legt uit dat de goederentrein in drie delen wordt weggesleept. ,,Eén locomotief sleept de goederenloc en een deel van de wagons naar een rangeerterrein in Roosendaal. Het achterste deel wordt via een omweg weggesleept. En het deel waarvan de wagons niet meer kunnen rijden vanwege de brand wordt via een specialistisch bedrijf uit het spoor getrokken.”

Volgens de veiligheidsregio vlogen rond 13.10 uur de auto's in brand, nadat een goederentrein van DB Cargo de bovenleiding kapot reed. Daardoor vielen bovenleidingkabels op de auto's. Door de vonken die daar vanaf kwamen, vloog volgens omstanders de een na de andere auto in de fik.

De goederentrein van DB Cargo was vanuit het Duitse Bochum op weg naar Vlissingen Sloehaven, meldt een woordvoerder van de spoorvervoerder.

Bovenleidingskabels raakten auto's

De veiligheidsregio meldde rond 14.00 uur dat de brand zich niet verder uitbreidde en dat panden in de omgeving niet bedreigd werden. De veiligheidsregio adviseerde omwonenden uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Er zouden geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen bij de brand. Rond 15.10 uur werd het sein brand meester gegeven.

De brand brak uit ter hoogte van de Oude Kerkstraat in Etten-Leur. De goederentrein was beladen met honderden personenauto’s. Ongeveer zestig auto’s vatten daarbij vlam. De rookwolk was tot in de verre omgeving te zien.

Ooggetuigen meldden dat bovenleidingskabels de auto’s raakten en dat vervolgens de ene na de andere auto in de fik vloog. Daarna lagen de kabels van de bovenleiding, waar de stroom van werd uitgeschakeld, als een lus over de auto’s heen.

NS zet stopbussen in op het getroffen traject. Voor de directe verbinding tussen Roosendaal en Breda is reizen met de trein via Lage Zwaluwe sneller.

Volledig scherm Auto's op een goederentrein vlogen in brand nadat een bovenleiding brak bij Etten-Leur. © Tom van der Put / Eye4images

Volledig scherm Diverse brandweerlieden waren bezig met het blussen van de brand. © Tom van der Put / Eye4images

Volledig scherm Ongeveer veertig auto's vlogen in brand. © Tom van der Put / Eye4images

Volledig scherm De brandweer ging met groot materieel ter plaatse. © Tom van der Put / Eye4images

Volledig scherm De brandweer en Incidentenbestrijding van ProRail rukten uit naar de brand. © Tom van der Put / Eye4images

Volledig scherm De brand was moeilijk te bereiken. © Sjoerd Marcelissen