Treinverkeer bij Breda weer op gang na grote storing

Storing legt treinver­keer in Breda lam: 'Hoe u in Rotterdam kunt komen? Er rijden bussen'

10:05 BREDA - ,,Dit is klote", zegt Priscilla (25). In het station van Breda leunt de Fontys-student tegen een muur. Het is 8.15 uur. Om haar heen wemelt het van de treinreizigers. ,,Dames en heren", klinkt uit de luidsprekers. ,,In verband met een grote sein- en wisselstoring rijden er geen treinen van en naar Breda.” Priscilla zucht. ,,Had ik me niet zo hoeven haasten.”