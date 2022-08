Treinstaking verrast enkele reizigers: ‘Naar de rechtbank in Maastricht? Nou, succes...’

Een man met een koffer in zijn hand kijkt naar het scherm. In de stationshal in Breda waait een frisse noordenbries. Ook de mededeling kil en koud. Rode letters verschijnen bij de ritten op het scherm. Of het nu sprinters of intercity’s zijn: ‘Rijdt niet’. ,,Ein Streik”, zucht de man. Staking dus. De Duitser is verrast. Baalt twee seconden, maar kan er daarna om lachen. ,,Heute nicht? Morgen auch nicht? Haha...”