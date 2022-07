Treinen tussen Breda en Roosendaal rijden weer na seinstoring

Breda ziet geen noodzaak in extra geluid­scher­men zuidelijk rondweg

BREDA - De geluidspanelen langs de zuidelijke rondweg in Breda doen hun werk. Daarom is er ‘geen noodzaak’ om nog meer van dit soort schermen te plaatsen. Dat staat in een brief die burgemeester en wethouders hebben gestuurd aan de fracties van VVD en CDA.

18 juli