Transferverzoek door NAC ingewilligd, Van der Sande tekent voor drie jaar in Den Haag: ‘Hoort bij één van de mooiere clubs van Nederland’

Kunst in Park: ‘Een prachtige locatie, zo tussen de bomen’

OOSTERHOUT - Für Elise, Jingle Bells of the Beatles: gitarist Luka (9) draait er zijn hand niet voor om. Hij is deze zondagmiddag een van de artiesten op KiP (Kunst in Park). ,,Ik heb met gitaarles vaker opgetreden, maar hier sta ik voor het eerst. Het is leuk, al heb ik wel een beetje last van koude vingers.”