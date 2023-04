Transferoverzicht amateurvoetbal | Wie speelt volgend seizoen waar?

Met video Opnieuw vuurwerk bij een derby die NAC met een glimlach afsluit: ‘Hoop dat de biergooier er veel van geleerd heeft’

De derby van 2023 is een derby in twee delen. 74 minuten op 14 april in een uitverkocht Rat Verlegh Stadion. Het restant op 25 april, zonder publiek. Dat NAC zich in elf dagen tijd naar een punt knokt tegen Willem II, zegt veel over de weerbaarheid van het team. ,,Een terecht punt.”