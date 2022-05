Traag werkende gemeente dreigt Poppodium Phoenix te nekken: ‘We zijn inmiddels bijna failliet’

Poppodium Phoenix deelde vanaf 2018 met Nieuwe Veste het pand The Loads aan de Industriekade. In 2021 werd bekend dat The Loads in januari 2022 werd gesloopt. ,,We moesten er eind 2021 uit zijn. De gemeente liet ons weten dat we op 29 januari opnieuw open konden gaan in de Stokvishallen", aldus Peter Westerlaken en Jesse van der Meulen van het poppodium.