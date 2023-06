‘Totale rollercoaster’ in Oosterhout: thuisploeg verslaat Zundert na strafschoppen

Renovatie verkeers­lich­ten als voorberei­ding op invoering nieuw doseersys­teem Oosterhout­se­weg Teteringen

TETERINGEN - Na de zomervakantie treedt het nieuwe verkeersdoseersysteem in werking op de doorgaande weg in Teteringen. Momenteel is de gemeente Breda al bezig met het renoveren van de verkeerslichten op de Oosterhoutseweg.