Topterras in Chaam: ‘Liever gasten wegsturen, dan ze slecht bedienen’

Geen wonder zou je zeggen dat het karaktervolle terras van Huis ten Bosch in Chaam op een eervolle zeventiende plaats staat in de deze week gepresenteerde Terras Top 100 van Nederland (2022). Daarmee is het volgens het organiserende vakblad Misset Horeca het op één na beste terras in Noord-Brabant, één plekje achter De Linde in Reek.