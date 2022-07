Toplocatie op de Haagdijk: ‘Met oudjaar zie je vuurwerk tot aan de horizon’

Cross Jumps Breda maakt plaats voor woningen, dit najaar gaat deur op slot

BREDA - Slecht nieuws voor wie graag hoge sprongen of kunstige salto’s maakt: Cross Jumps Breda sluit per 1 november de deuren. Het trampolinepark zit in het deel van de voormalige De Faam-fabriek dat wordt gesloopt voor woningbouw.

11 juli