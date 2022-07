Toplocatie in Haagse Beemden: ‘Als het sneeuwt, is alles schitterend wit’

Huisves­ting van daklozen in Breda blijkt lastiger dan gedacht

BREDA - Het is niet eenvoudig woonruimte te vinden voor dak- en thuislozen in Breda. Het aantal beschikbare woningen is beperkt en omwonenden maken regelmatig bezwaar, zeker wanneer hun beoogde buren ooit kampten met drugsgebruik of psychische problemen.

27 juli