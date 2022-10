Tony bleef drie nachten bij zijn zus, de vierde nacht werd ze vermoord door haar stalkende ex: ‘Politie had meer moeten doen’

Heilige Catharina vereeuwigd op Bredase muur: ‘Je komt haar naam overal tegen’

BREDA - De naam Catharina raakt een snaar in Breda. Zeker bij archeologen. ,,Dankzij vondsten bij de Catharinastraat en het voormalige klooster St. Catharinadal hebben we veel over Breda geleerd.” Een aan St. Catharina gewijde muurschildering brengt een ode aan 40 jaar archeologie in Breda.

27 oktober