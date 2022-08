Toeristen kunnen de weg nu nog makkelijker vinden via visitzundert.com

ZUNDERT - Toeristen lijken Zundert weer gevonden te hebben na de coronapandemie. Eva Geene, coördinator bij het Vincent van GoghHuis, ziet het bezoekersaantal van het museum in de afgelopen maanden weer helemaal terug is op het pre-coronaniveau.

Om een bezoek aan Zundert voor toekomstige bezoekers nog aantrekkelijker te maken en het aanbod aan activiteiten binnen de gemeente nog overzichtelijker, is er een nieuwe digitale toegangspoort opgetuigd: visitzundert.com.

De twee belangrijkste graadmeters voor het aantal toeristen dat Zundert bezoekt, zijn het aantal bezoekers van het Van Goghhuis en het aantal overnachtingen dat door mensen van buiten het dorp is geboekt. Die laatste cijfers worden bekend op basis van de afgedragen toeristenbelasting en dat is dus pas begin volgend jaar.

5 procent meer toeristen

In de vorig jaar aangenomen ‘Visie op vrijetijdseconomie: Elk seizoen, een kleurrijk Zundert’ heeft de gemeente Zundert haar toeristische ambities voor de komende jaren vastgesteld. Hierin is een groeidoelstelling van 5 procent meer toeristen in 2030 opgenomen (ten opzichte van 2019).

Begin deze maand lanceerde wethouder Ralph Bogers de site visitzundert.com. Een platform dat de oude VVV-site vervangt. ,,Het toevoegen van nieuwe evenementen kostte via de oude site veel tijd”, legt Eva Geene uit. ,,Met de nieuwe site gaat dit een stuk makkelijker. Bovendien is het nu heel eenvoudig om activiteiten en evenementen uit te wisselen met bijvoorbeeld VisitBrabant en VisitBreda.”

Vrijwilligers leverden foto’s aan

De site is tot stand gekomen in samenwerking met Platform Recreatie en Toerisme (PRET), VVV Zundert en de gemeente. In twee maanden tijd is hard gewerkt aan het vullen van de nieuwe site met alle benodigde content. Foto’s van Zundertse bezienswaardigheden zijn door een team van vrijwilligers aangeleverd.

Vier toeristische pijlers

,,Het was best een klus maar we zijn erg blij met het resultaat”, aldus Geene. ,,Er zijn vier toeristische pijlers in de gemeente. Van Gogh, het corso, Zundert Trappist en Zunderts Groen. Potentiële bezoekers kunnen nu razendsnel alle informatie over deze thema’s terugvinden. Met de komst van de nieuwe site heeft ook de onderlinge samenwerking een nieuwe impuls gekregen.” Ook de lokale ondernemers worden hierbij betrokken. In de toekomst zal de site aangevuld worden met blogs over bezoeken aan restaurants, winkels en evenementen.