Toch andere opties voor vervoer gevaarlijke stoffen per spoor: ‘Brabant kreeg altijd te horen dat er geen alternatieve route mogelijk was’

Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de provincie Zuid-Holland is uitgevoerd. Op de Brabantroute die onder meer Breda, Tilburg en Eindhoven loopt worden al jaren risicoplafonds overschreden.

Gedeputeerde Suzanne Otters van de provincie Brabant laat in een reactie weten zo snel mogelijk samen met andere overheden en het ministerie in gesprek te willen over het rapport. ,,Brabant maakt zich al langer zorgen over de overschrijdingen van de risicoplafonds voor het spoorvervoer van gevaarlijke goederen op de Brabantroute, maar kreeg altijd te horen dat er geen alternatieve route mogelijk was in verband met juridische onmogelijkheden.”