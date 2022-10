Tijdelijk schoolgebouw Zundert veel duurder dan verwacht: ‘Maar we willen niet nog meer vertraging’

Midden in de nacht vertrok Mariia vanuit Kiev naar Breda: ‘Dit is nu mijn leven’

BREDA - Teruggaan of toch blijven? Het is een continue tweestrijd voor Oekraïners in Nederland. Terwijl de bommen weer op Kiev vallen, probeert Mariia Plotnikova met haar zoontje hier een bestaan op te bouwen. ,,Soms denk ik: is dit echt mijn leven?”

17 oktober