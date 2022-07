Tiësto de klapper op Breda Live: ‘Dit is speciaal’

Mocht de DJ deelnemen aan een of ander frequent-flyer programma van een van de luchtvaartmaatschappijen, dan kan hij deze periode aardig wat punten bijschrijven. In een week tijd staat Tijs Verwest, zoals zijn oude buurtgenoten uit de wijk Tuinzigt en veel andere Bredanaars hem kennen, in Estland, Duitsland, Nederland, Kroatië en de VS. Het zijn drukke weken voor de DJ, die deels in de Verenigde Staten woont.