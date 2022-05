Tientallen kilo's harddrugs onderschept in vrachtwagen in Breda, Britse chauffeur (45) opgepakt

Middelbur­ger (22) opgepakt in Breda voor dodelijke schietpar­tij in Goes

BREDA - Een 22-jarige man uit Middelburg is woensdag op het politiebureau in Breda aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij begin dit jaar in Goes. Bij de schietpartij op 27 januari kwam de 24-jarige Onur Baglan uit Goes om het leven.

12 mei