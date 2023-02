Tien keer een volle zaal is voor de Bonte Avond in Rijsbergen een koud kunstje

De Bonte Avonden in Rijsbergen zijn avonden gevuld met theater, cabaret en muziek. CV de Aopelaanders organiseert het, de opbrengsten gebruiken ze om carnaval te organiseren. Het thema dit jaar past bij het thema van carnaval (‘We houwe ‘t nie mir’) en luidt: ‘Mooi verhaal - vertel, we houwe ‘t nie mir’. Wat dat verhaal echter precies gaat worden, is nog geheim.

Groepen jongeren in het publiek

Voor een relatief kleine gemeente als Zundert, klinken tien voorstellingen misschien als wat veel. Rob Oostvogels, een van de organisatoren en scriptschrijver Saskia Roks maken zich hier totaal geen zorgen over. ,,Alle voorstellingen bij elkaar hebben we plek voor drieëntwintighonderd man” vertelt Oostvogels. ,,Ik denk dat we die kaarten grotendeels, zo niet allemaal, gaan verkopen. Er komt ook altijd erg veel publiek van buiten Rijsbergen en het zit vaak hartstikke vol.”

Scriptschrijver Roks: ,,Het publiek wordt ook steeds jonger. We zien steeds meer groepen jongeren in het publiek zitten. Daar merk je aan dat het populair blijft. We hebben dit jaar ook een samenwerking met dansgroep ‘Samen Sterk’, dat maakt ook dat we de jeugd erbij kunnen betrekken.”

Nieuwe regisseur en drie nieuwe spelers

De kaartverkoop vormt dus geen uitdaging voor de groep. Sterker nog, enkele dagen zijn al uitverkocht. Zijn er op ander gebied nog uitdagingen te vinden? ,,We hebben dit jaar een nieuwe regisseur en drie nieuwe spelers”, aldus Oostvogels. De groep moest dus weer opnieuw aan elkaar wennen. ,,Dit is ook het laatste speeljaar van Hans van Bedaf, hij speelt al vanaf het begin mee. Dat zal volgend jaar ook wennen worden", zegt Roks.

Sinds oktober zijn de spelers aan het repeteren. Dat is ook wel nodig. Met muziek en al bevat een optreden dit jaar negenenveertig sketches. Veel willen Roks en Oostvogels niet kwijt over de inhoud daarvan. ,,We hebben dit jaar flink wat zelfspot”, is het enige dat Oostvogels erover kwijt wilt.

Er zijn dit jaar dus tien voorstellingen, waarvan de eerste op vrijdagavond 3 februari plaatsvindt in het Koutershof. Andere voorstellingen zijn op 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 februari. Op 4 februari is ook de ouderenvoorstelling. Kaarten zijn te bestellen via bonteavond.aopelaanders.nl. Kaarten voor de ouderenmiddag zijn aan de deur te koop.

Volledig scherm Oostvogels en Roks in het Koutershof © Tess Mutsters