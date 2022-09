Thuiswerken is goedkoper dan naar het werk rijden

En het appartemen­ten­com­plex op de plek van hotel De Roskam heet... De Roskam

ZUNDERT - De toekomstige bewoners zien maandag hun nieuwe appartement in het centrum van Zundert voor het eerst, op de dag dat het pand officieel de nieuwe naam krijgt. Verhuizen duurt echter nog even. ,,We rekenen op een jaartje.”

12 september