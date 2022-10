Thomas van Gool volgt John Meeuwissen op als voorzitter BAK van Boemeldonck

Eerste facelift Wilhelmina­park Breda is klaar: ‘Het was hier ooit behoorlijk chaotisch’

BREDA - Het Wilhelminapark in Breda heeft zijn eerste forse opknapbeurt sinds jaren achter de rug. Het zijn vooral de randen van de groene long die zijn aangepakt. De rest van het park komt later aan de beurt. ‘Dat gras is tijdelijk’.

29 september