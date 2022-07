Theaters, bibliotheken en zwembaden vrezen hoge gasrekening en winter: ‘Water een graadje kouder helpt niet’

Iedere Bredanaar mag straks in huis een kamer verhuren: nog 300 studenten zoeken plek

BREDA - Iedere Bredanaar mag zonder vergunning één of twee studenten of andere woningzoekenden in huis nemen. Dat voorstel legt het stadsbestuur voor aan de gemeenteraad. De nood is hoog: zo zoeken nog 300 studenten nog een kamer voor het nieuwe schooljaar.

