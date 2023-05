Terrasjes in Breda stromen vol op warme dag: Van Coothplein oase voor zonaanbidders

Oud-politieman na uitspraak in zaak doodgebe­ten hondje Bayke: ‘En weer winnen de asocialen’

ETTEN-LEUR/PRINSENBEEK – Hoe bewijs je dat het díé hond was die jouw hondje of jouw paard in de benen beet of zelfs de dood injoeg? Dat is haast onmogelijk, zo bleek maandag in de Bredase rechtbank. ,,En zo zijn het weer de asocialen die winnen.”