Terheijdense talkshow Spraakvermaak opent seizoen met NAC-icoon Ton Lokhoff en VVD-kopstuk Sophie Hermans

Spraakvermaak opent zondag het zestiende seizoen met interessante gasten. Presentator Dik van Beest gaat onder meer in gesprek met Ton Lokhoff, oud-speler en voormalig trainer van NAC. In februari keerde Lokhoff terug naar de club om het technisch beleid op de rails te zetten. Van Beest wil onder meer van hem weten hoe realistische de promotie-ambities van NAC zijn.

Tweede Kamer en klimaatdoelen

Ook is Van Beest nieuwsgierig naar de verhoudingen en valkuilen in de Tweede Kamer. Daar kan VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans vast meer over vertellen. Marjan Minnesma, directeur van actieorganisatie voor duurzaamheid en innovatie Urgenda, deelt haar visie op de klimaatdoelen en hoe Nederland deze wel of niet gaat halen. Volgens haar ligt het kabinet momenteel niet op koers.

Van Beest gaat bovendien in gesprek met journalist en historicus Wierd Duk, geboren in Hooge Zwaluwe. Hij keert zondag dus even terug naar zijn geboortestreek. Duk is gespecialiseerd in geschiedenis, cultuur en politiek van Rusland en Duitsland.