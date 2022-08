Tegen middernacht is het Vueltaparcours in Breda nog niet autovrij

Steigerbou­wer Fred Friskus begint kwaliteits­res­tau­rant in Belcrum: ‘We zitten aan de luxe kant’

BREDA - Fred Friskus is een bekende naam in de regio... als steigerbouwer. Nu begint hij een eigentijds kwaliteitsrestaurant: By Fred. Het voormalige pand van bakker Beerens in de Belcrum krijgt daarmee weer een andere invulling.

18 augustus