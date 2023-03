Te groot voor servet, te klein voor tafellaken

Van de lezerSchrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks krijgt onze redactie meerdere bijdragen binnen.

In de moeilijke jaren tachtig gingen mijn man en ik onze droom najagen. Een eigen zaak! Een leuk cafétje in een dorp in Oost-Brabant. Later zou ik begrijpen wat iemand destijds bedoelde met: ‘Te klein voor een tafellaken en te groot voor een servet’. De eerste jaren konden we er goed van leven, echt rijk worden zat er niet in.

Ons cafeetje was hiervoor te klein en te ver uit het centrum. Door verschillende oorzaken, waar wij geen vat op hadden, liep onze omzet dramatisch terug. We waren blij dat er nog klanten kwamen en haalden de broekriem aan. Het gevolg was ook dat ‘mankementen’ aan het café provisorisch, of niet, werden gerepareerd.

Quote Die rode lamp hing daar iedere avond nog mooi te stralen

Zo hadden wij langs onze witte gevel een snoer met mooie gekleurde lampen hangen. Echter de ene na de andere lamp ging kapot en …, je raadt het al, één lamp bleef over en dan ook nog een rode. Die hing daar iedere avond nog mooi te stralen. Och het stoorde ons niet echt, totdat… er een keer (onbekende) klanten kwamen. Ze gingen aan de bar zitten en ik probeerde het gezellig te maken. Blij dat ik was met die extra omzet.

Suggestieve toespelingen maken

Toen de klanten maar suggestieve toespelingen bleven maken als: ‘je kunt het liggend verdienen’, ‘je zit erop’ en ‘dan hoef je ook niet meer de hele avond te staan’, enzovoorts, begon er een ‘(rood) lampje te branden bij me. Ik hield me op de vlakte, maar was blij dat ze uiteindelijk doorhadden dat hun pogingen tevergeefs waren, en afdropen.

De volgende ochtend overtuigde ik mijn echtgenoot met: ‘die lamp eraf, of ik gooi net zo lang stenen tot…’ Hij beklom de ladder en draaide de lamp snel los.

José Gijsbers,

Breda

