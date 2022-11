‘Te duur, te weinig reizigers’: tramlijn Breda - Oosterhout via Teteringen gaat er écht niet komen

Onderne­mers vertellen over hun grootste blunders: ‘Er werd meer achter de bar gedronken, dan ervoor’

BREDA – Praten over succes is altijd fijner dan uitweiden over mislukkingen. Toch zijn die laatste momenten vaak leerzamer. Daarom staan juist stijlvol falen en beginnersblunders centraal in de verhalen van ondernemers bij de zogeheten Fuckup Night van Bank 15.

