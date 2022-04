Tbs’ers maken toneelstuk over zichzelf, première in Chassé Theater in Breda

Samenwer­ken én samen spelen bij feestelij­ke opening Talenten­cen­trum Bavel

BAVEL – Het gebouw zelf is al een tijdje in gebruik, maar dinsdag was dan de officiële opening van het Talentencentrum in Bavel. Hiermee hebben de twee basisscholen en de kinderopvang in het dorp weer een goed onderkomen voor de komende generaties.

12 april