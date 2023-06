Systeem met softcups pakt goed uit op Breda Jazz: ‘85 procent drinkbekers gerecycled. Minder afval op straat’

Dronken festival­gan­ger (21) steelt buggy van terrein in Wagenberg en gaat ervandoor

WAGENBERG - Een 21-jarige man uit België heeft in de nacht van zaterdag op zondag een offroad buggy gestolen van een festival in Wagenberg. De dronken festivalganger ging daarmee de weg op. Beveiligers startten een zoektocht en reden de man klem aan de Schimmer in Terheijden.