Struiken van Amphia Langendijk krijgen een tweede leven

Een hoop geploeter en gezwoeg in de oude binnentuin van het Amphia Ziekenhuis Langedijk afgelopen zaterdag. Mensen rijden met kruiwagens heen en weer en zelfs de graszoden worden in sommige hoekjes vakkundig opgerold. “Ik vind het een superinitiatief en heb er wel een dagje graven voor over om natuur die verdwijnt mee te nemen”, laat ook buurtbewoner Martijn Rijsbering monter weten.