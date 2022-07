Stroomonderbreking in de Heuvel: ‘We kunnen knippen en wassen, maar föhnen zal niet gaan’

Robin Meeuwis, eigenaar van NL Damp, een speciaalzaak in e-sigaretten, was op alles voorbereid. In de brief van netbeheerder Enexis stond immers dat er vanwege werkzaamheden tussen 08.30 en 16.00 uur geen stroom zou zijn in enkele straten in de Heuvel, waaronder de Magelhaenstraat. De winkel van Meeuwis is hier gevestigd.