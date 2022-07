Streetfood Club Breda opent vandaag de deuren in voormalig Grand Theatre

Vertrek­kend Cu­rio-onderwijs­di­rec­teur Kees van Steen: ‘Hier leren kinderen geen vakken, maar vaardighe­den’

TETERINGEN/BREDA - De ogen van Kees van Steen (64) glunderen als hij over het onderwijs vertelt. De onderwijsdirecteur is aan zijn laatste dagen bij Curio bezig, maar praat nog vol passie over het vak. ,,Nergens in de onderwijswereld zijn ze zo innovatief als in het beroepsonderwijs.”

12 juli