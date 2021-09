Straks de kroeg in zonder testen of vaccinatie: deze Bredase kroegeigenaar vraagt niet naar je QR-code

Aantal autobran­den in Breda is fors gedaald: ‘Vorig jaar 75 en nu nog maar 5'

15 september BREDA - Het aantal autobranden is dit jaar zo scherp gedaald, dat een plan van aanpak niet meer nodig is, zo laat burgemeester Paul Depla in een brief aan de gemeenteraad weten. Vorig jaar vlogen 75 auto's in brand. Dit jaar, tot nu toe, slechts vijf.