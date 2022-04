Stedelijk Museum Breda: ‘Grote plannen, maar geen dure blockbusters’

,,Onze aanpak is als gevolg van corona aangepast. We gaan de komende jaren geen grote risico’s nemen", zegt directeur Dingeman Kuilman. ,,Naast de grote Nassautentoonstelling die in 2023 opent, zetten we in op belangrijke kunstenaars als Pieter Laurens Mol en Ruud van Empel, maar verwacht de komende twee jaar geen dure blockbusters.”