Sportcomplex De Kragt is klaar voor 'vlammende’ start: ‘Het gebeurt niet vaak dat we zoveel geld uitgeven in Breda’

De hoge, koperkleurige muren met de Bredase kruisen bieden een imposante aanblik vanaf de rotonde op de Groenedijk. Het sportcomplex De Kragt, met een grote sporthal en een goudkleurig gebouw voor de atletiekbaan, is klaar voor de start. ,,Als de zon erop staat, vlamt het echt”, zegt de Amsterdamse architect Hannek Höweler (ASG). ,,Als een club uit Tilburg hier aan komt rijden en ze zien die Bredase kruisen, dan hebben ze eigenlijk al verloren”, zo grapt Höweler.

Overal in het gebouw wordt gepoetst en gesleuteld aan de laatste klusjes. Op de grote buitentrap die over het complex heen loopt, wordt op de brede treden vloerbedekking aangebracht. ,,Mensen die hun beenspieren willen trainen, kunnen op deze trap terecht”, zegt projectleider Guido Wijgergangs van de gemeente. ,,Squats”, zo vult wethouder Daan Quaars (Sport) aan.

Boombox

Wijgergangs: ,,Wijkbewoners kunnen aan de buitenkant oefeningen doen op de trappen, een circuitje lopen, doel schieten bij de digitale goal, fitnessen bij de calisthenics, wandelen door het groen of het schelpenpad over het gebouw of een wedstrijdje kijken op het Cruyff Court vanaf de tribune op het talud.”

Volgens architect Höweler nemen de buitensporters vaak een boombox mee. ,,Daarom hebben we naast de fitness parkeerplaatsen aangelegd. Dan hoeven ze mensen niet met hun spullen die ze gebruiken het hele terrein over te lopen, maar staan ze meteen naast de toestellen”, vult wethouder Quaars aan.

Verhaal gaat verder onder de foto: ‘De grote sporthal is volgeboekt. Alles zit ramvol’

Volledig scherm De grote binnensportzaal met tribunes. © Ron Magielse/Pix4Profs

Quaars is bijzonder trots op het complex dat 24 miljoen euro kost: ,,Dit is niet niks. Het gebeurt niet vaak dat we zoveel geld uitgeven aan een groot project. Dan moet je denken aan het NS-station en daarvoor het Chassé Theater. Het sportcomplex is bedoeld voor de hele regio en het geeft Breda-Noord een flinke upgrade.”

Iedereen die de atletiek­hal ziet, roept meteen dat ze daar ook wel willen trainen Suzan Goverde, manager

Na de openingsweek van 4 september vol activiteiten en bijeenkomsten voor betrokkenen, gaan de deuren voor de sporters echt open op maandag 11 september. ,,De grote sporthal is helemaal volgeboekt. Alles zit ramvol. Er is in Breda veel vraag naar sportruimtes. Basketbalclub de Barons heeft behoefte aan extra ruimte. Die heeft extra uren geboekt. Badmintonclub de Zwaluwen komt hier naartoe. Verder trainen er veel zaalhockey- en zaalvoetbalteams en overdag zijn er de gymlessen van Curio”, zegt manager Suzan Goverde die verantwoordelijk is voor alle 22 indoor sportlocaties in Breda.

Goverde: ,,De inschatting was dat de bezetting van de atletiekhal voor 30 tot 40 procent gevuld zou zijn, maar iedereen die hem ziet, roept meteen dat ze daar ook wel willen trainen. De interesse is groter dan gedacht.”

Grote Broer en Grote Zus

,,Curio maakt overdag gebruik van de zalen voor de opleiding Sport en Bewegen en gaat hier ook gymlessen geven aan scholen in de wijk”, zegt Quaars. ,,Verder houden organisaties uit de wijk als Grote Broer, Grote Zus, Sterren van Morgen of Breda Actief allerlei sportactiviteiten in de Kragt. Wijkbewoners die binnen willen sporten, moeten dat via een van de organisaties of sportclubs doen. Je kunt niet zomaar in het Kragthonk of een van de zalen gaan trainen.”

Het sportcentrum is bereikbaar vanaf de Terheijdenseweg. Eerder stond hier de bakkersopleiding van Curio. Die is gesloopt om plaats te maken voor De Kragt. De huidige sporthallen van Curio gaan binnenkort ook tegen de vlakte.

Kragt komt van Kragten De naam De Kragt is afgeleid van de oude veldnaam van het terrein aan de oostkant van de Terheijdenseweg dat eerst bekendstond als de Kragten en later verbasterde tot de Krogten. De Krogten is een bedrijventerrein in Breda dat ten westen van de Terheijdenseweg ligt. De oorspronkelijke betekenis van de naam Krogten is tussenveld.

Faciliteiten Kragt De Kragt omvat een grote sporthal aan de Terheijdenseweg in Breda-Noord met 450 zitplaatsen. De grote sporthal kan indien nodig verdeeld worden in drie kleinere indoor sportvelden. Daarnaast is er een indoor atletiekhal, een ‘Kragthonk’ oftewel fitnessplek, klimwand, ruimte voor speerwerpen, diverse werk- en vergaderplekken, behandelruimtes en een horecagelegenheid. De buitenruimte heeft een groene, sportieve en culturele invulling met allerlei faciliteiten om het sporten, bewegen en ontmoeten in de wijk te stimuleren. Het ontwerp is van AGS-architecten en de landschapsarchitect van de Gemeente Breda. Het kunstwerk dat buiten komt te staan is ontworpen door het kunstenaarscollectief We Make Carpets. Volledig scherm Sportcomplex De Kragt is met de auto bereikbaar via de Terheijdenseweg in Breda. Te voet of met de fiets kan ook via de Hamdijk. © Google Maps/BN DeStem

Volledig scherm Wethouder Daan Quaars (rechts) en architect Hannek Höweler wandelen over het schelpenpad dat over het middengedeelte van De Kragt loopt. © Ron Magielse/Pix4Profs