Sportclubs alerter op grensoverschrijdend gedrag: ‘Het komt echt in iedere sport voor’

Veilig­heids­re­gio, politie en ziekenhui­zen: ‘Rustige jaarwisse­ling in West-Bra­bant’

BREDA- De jaarwisseling is rustig verlopen in West-Brabant. ,,Als dit een voorbode is voor de rest van het jaar, dan hebben we weinig heisa”, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

1 januari