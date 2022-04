Sport + Vitality Hub Breda officieel geopend: ‘Opgebrand? Er is ook yoga’

Noem Sport + Vitality Hub Breda bij de officiële opening geen bedrijvenverzamelgebouw, want het is volgens medeoprichter Marcel de Visser veel meer dan dat. Zo houdt de hub webinars en is er elke week een zogeheten koffieconnectie. ,,Een van de bedrijven vertelt dan over de uitdagingen die ze tegenkomen en dan gaan we gezamenlijk sparren.” Verder ontvangt de hub ook regelmatig buitenlandse delegaties bestaande uit sportbedrijven en sportorganisaties. Volgens De Visser kunnen Bredase bedrijven zo laagdrempelig de Europese markt te verkennen. ,,We leren over elkaars sportinfrastructuur en welke verschillen er zijn qua marktmogelijkheden.”