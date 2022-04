Speciale keet moet veiligheid terugbrengen in Park Valkenberg Breda

Reserveren voor het restaurant, maar niet op komen dagen: jaarlijks 21.000 euro schade voor horeca

No-shows in de horeca: mensen die zonder afmelding niet op komen dagen. Het is een probleem in de horeca, maar lijkt na de coronatijd erger te zijn geworden. ,,Het doet zeer om het plekje dat je hebt vrijgehouden, niet meer te kunnen verkopen aan een ander.”

4 april