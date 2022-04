Speciale keet mikt op veiliger Park Valkenberg: ‘Schooiende daklozen en er wordt ook veel gebruikt’

interview Benny Ludemann (80) haalde mandoline uit verdomhoek­je: ‘Ik moest fluiten, maar wilde tokkelen’

Vanwege de tachtigste verjaardag van dirigent Benny Ludemann gaf Estrellita zaterdag in De Boodschap in Rijen een jubileumconcert. Dwarsfluit, gitaar en mandoline hebben hem een rijk leven opgeleverd, in binnen- en buitenland. ,,De mandoline was mijn klankkindje.”

5 april