Spanning en stress nemen toe in het amateurvoetbal: dit zijn de promotie- en degradatieregels per klasse

Asociaal rijgedrag en korte lontjes oorzaak verdubbe­ling aantal verkeersdo­den in West-Bra­bant

Het aantal verkeersdoden in West-Brabant is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Van 23 slachtoffers in 2021 naar 43 vorig jaar. Dat komt door telefoon-, alcohol- en drugsgebruik achter het stuur, maar het is vooral de verkeersmentaliteit die achteruitgaat. Veroorzakers van ongelukken zijn veelal jonge automobilisten die zichzelf in het verkeer overschatten, ziet de politie.