Spaanse wielerfeestje kost Breda ruim een miljoen euro, maar wat krijgt de stad ervoor terug?

camino brabant De kuiten proteste­ren, maar op deze Brabantse pelgrims­tocht is Moeder Maria gelukkig nooit ver weg

TILBURG/BAARLE-NASSAU - Camino Brabant is een 300 kilometer lange wandelroute tussen Den Bosch en Breda. De tocht, verdeeld in 13 etappes, is geïnspireerd op de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella en de schoonheid van Brabant. Verslaggever Jacques Hendriks loopt enkele etappes, vandaag Tilburg - Baarle-Nassau (25,3 kilometer).

12 augustus